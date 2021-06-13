Eskişehir'de doğal sabuna ilgi arttı

Koronavirüs sürecinde içerdiği kostik maddenin hijyen sağlama özelliğinden dolayı sabuna ilgi atarken farklı özelliklere sahip doğal sabunlar da revaçta.

Koronavirüs salgınının görüldüğü günden bu yana hijyen arayışımız sürüyor. Bu nedenle aktarlarda son zamanlarda bitkisel sabunlara talep daha da arttı.

Eskişehir’de 25 yıldır aktarlık yapan esnaf Koray Özkılıç da doğal sabunlara olan ilgili artışına değinerek, insanlara şifa olacak ürünleri temin edebildiği için mutlu olduğunu söylüyor.

"SABUNUN ANA MADDESİNDEKİ KOSTİK MİKROBU ÖNLÜYOR"

Özkılıç, “Sabunun ana maddesi kostiktir. Mikrop barındırmaz. Koronavirüs salgınıyla sabunun önemi arttı. Hijyenin ne kadar önemli olduğunu anlayan vatandaşlar dezenfekte yöntemlerine yöneldi. Piyasadaki birçok dezenfektan ve kolonya teste sokulsa koruyuculuk değeri düşük çıkacaktır. Çünkü içinde ne olduğu belli değil. Sabun ise öyle değil. Sabunun ana maddesi olan kostik kullanıldıktan sonra aroması ekleniyor. Kullanılacağı yere göre içeriği eklenmiş oluyor. Doğal ürünlerin faydasını bilen vatandaşların da bu sabunlara talepleri oldukça fazla." dedi.

“SON DÖNEMDE ARDIÇ KATRANI VE EŞEK SÜTÜ SABUNLARINA TALEP ARTTI”

Son dönemlerde vatandaşların tercih ettiği sabunlara da değinen Özkılıç, “Pandemi dönemini evde geçiren insanlarda sıkıntı ve stres kaynaklı pasif durumda olan sedef ve egzama rahatsızlıkları tekrar aktif hale geldi. Kaşıntıları ve cilt rahatsızlıkları çoğalan insanların en çok tercih ettiği sabun ardıç katranı aromalıdır. Çünkü sedef kaynaklı kaşıntılarda oluşan yaralara etkili oluyor. Ayrıca yaz aylarında cildi güzelleştirmek isteyenler eşek sütü sabununu tercih ediyor.” diye konuştu.

HANGİ SABUN NE İŞE YARIYOR

Ardıç katranı sabunu, sedef, egzama ve vitiligoda kullanılıyor. Kaşıntı olan bölgeyi kurutarak yaranın kapanmasını sağlıyor.

Zeytinyağlı sabun, saç dökülmesini engelliyor.

Defne sabunu, cildi besler ve ciltteki yaraların kapanmasını sağlar.

Lavanta sabunu, saçın kısa sürede uzamasını sağlar ve dinlendirici özellik taşır.

Eşek sütü sabununun cildi besleyici ve koruyucu özelliği var.

Fas’tan gelen arganı ile yapılan argan sabunu saçı besler ve gürleştirir.

Zerdeçal sabunu sedef ve egzamaya karşı etkilidir. Zencefil sabunu kaşıntılara iyi gelir. Uyuz mikrobuna karşı oluşan kaşıntılarda kükürtlü sabun kullanılıyor.

Pirinç kepeği sabununun ölü hücreleri canlandırma özelliği var.

Bıttım sabunu, Antep fıstığının tozundan yapılıyor. Saç dökülmesinde, saçı gürleştirmede ve kuvvetlendirmede birebir etkili.