Eskişehirde düğün sezonu ile birlikte kuru yemişçilerde de hareketlilik başladı Kuru yemişçi esnafının işlerinin açıldığı dönemlere girdik. Havaların ısınması ve düğün sezonun başlaması esnaf için daha fazla satış yapma fırsatı demek.

İHA

Havaların güzelleşmesiyle birlikte yaklaşan düğün sezonunda dünyaevine girecek çiftlerin hazırlıkları başladı.

Bu gelişme Eskişehir’deki kuru yemiş esnafında hareketliliğe neden oldu.

Evlenme ve sünnet düğünü için hazırlıklara hız veren vatandaşlar, düğünlere katılan davetlilere dağıtılmak üzere düğün çerezi hazırlatıyor.

Eskişehir’de kuru yemiş esnafı, içinde leblebi, fıstık içi, badem, çekirdek ve kaju gibi ürünler bulunan düğün çerezi karışımını vatandaşların isteklerine göre hazırladıklarını belirtti.

Düğün çerezi sezonu başladı

17 yıldır kuruyemiş işinde olan Fikret Akça, düğün yapacak vatandaşların düğün çerezine yönelmeye başladıklarını ifade etti.

"Çerez seçeneği hesaplı, ortalama bir fiyattan alınıyor"

Bin kişilik düğünlerde 20 kiloya kadar düğün çerezi hazırladıklarını belirten Akça, yaşadıklarını şöyle aktardı:

Düğün çerezlerini evlenecek müşterilerin isteğine göre hazırlıyoruz. Müşterilerimizin bütçesi nasıl uygunsa o şekilde yapıyoruz. Vatandaşlar biraz daha hesaplı ürünlere yöneliyor. Ortalama bir düğün çerezi düğün yapacak vatandaşların düğün çerezine talepleri olmaya başladı.

"Kına törenleri için 150-200 paket isteniyor"

Kına törenleri için 150-200 paket yeterli oluyor. Salonlarda yapılacak geniş çaplı düğünlerde ise düğüne katılan kişi sayısına göre bu paket miktarı değişiyor.

"Düğün için 10-20 kilogram çerez alınıyor"

Düğün 500 kişilikse 10 kilo düğün çerezi yeter. 1.000 kişilik düğünse 20 kilo düğün çerezi yapılır. Evlenecek çiftler gelip istedikleri çeşitleri söyleyip düğün çerezini hazırlatıyorlar.

Düğün çerezinin içinde neler var?

Düğün çerezinin içinde leblebi, çıtır leblebi, fıstık içi, Antep fıstığı, fındık, kaju, badem, çekirdek ve kabuk çekirdeği bulunur.