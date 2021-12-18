Eskişehir’de gramın çeyreği altın ilgi görmüyor

Çeyrek altın fiyatıyla keseleri zorlayınca, gram, yarım gram ve çeyrek gram altın seçenekleri ortaya sürülmüştü. Ancak işçiliği daha çok ve görüntüsü ince diye 0,25 gram altın cazibesini yitirdi.

Son yıllarda meydana gelen altın fiyatlarındaki artışın ardından üretilmeye başlanan 0,25 gram ağırlığındaki altın, vatandaşlar tarafından pek de ilgi görmüyor.

İŞÇİLİK MALİYETİNİN DİĞERLERİNE GÖRE FAZLA

Bir gram altının alt kategorisi olarak üretilen 0,25 gram ağırlığındaki altın, işçilik maliyetinin diğerlerine göre fazla olmasından dolayı az sayıda üretiliyor.

“HEM BİLİNMİYOR HEM DE ÇOK İNCE”

Kapalı kutu içerisinde saklanan 0,25’lik altın, hem çok bilinmemesi hem de ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek tercih edilmiyor.

“DÜĞÜNLERE GİDENLER TERCİH EDİYOR”

Eskişehir’de 13 yıldır kuyumculuk yapan Engin Polat, 225-230 lira civarında olan, 0,25 gramlık altının genellikle düğünlere giden vatandaşlar tarafından satın alındığını da sözlerine ekledi.

ÇEYREK GRAM AZ BASILIYOR

Çeyrek gram olarak bilinen altının basımının da az olduğunu söyleyen Polat, “Son dönemlerde altının çok yükselmesiyle gramın alt kategorilerindeki 0,25-0,50 gram altınlar çıktı. Bunlarda yüksek işçilik maliyetleri dolayısıyla pek talep görmüyor şu an. Eskiden düğünlere gidenler ‘elim boş gitmeyeyim’ mantığıyla 0,25 gram altın alıyorlardı. Şimdi 0,25 gramın fiyatı bile 225-230 TL civarında. O yüzden 0,25 gramın da bir hükmü kalmadı.





GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET TERCİH EDİLİYOR

Gram, çeyrek ve cumhuriyet tercih ediliyor. O yüzden 0,25 ve 0,50 gram altınlara ilgi azaldı yani. 0,25 gramlık altınların çok fazla basımı olmuyor. 0,25 gram altının 1 grama göre işçiliği daha fazla olduğu için biz de müşterilerden gelen altınlara dönüyoruz. Gidip de 0,25 gram almıyoruz. Şu an yarım gramlar 450 lira civarında, 1 gram altın ise 910 lira civarında oldu.” dedi.