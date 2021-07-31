Eskişehir’de gümüşçülerin yüzü gurbetçilerle güldü

Koronavirüs salgının kısıtlamaları nedeni ile uzun zamandır kapalı olan esnafın yüzü gurbetçilerin gümüşe yönelmesi ile birlikte gülmeye başladı.

Eskişehir'de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tatil için ülkemize gelmesiyle gümüşçü esnafında oluşan talep nefes aldırdı. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalarla işyerlerini kapatmak durumunda kalan işletmeciler oluşan hareketlilikten memnun oluyor.

"GÜMÜŞÇÜ ESNAFI UZUN ZAMANDIR BU YOĞUNLUĞU BEKLİYORDU"

Eskişehir’de 15 yıldır gümüş satışı yapan Meryem Ercan, oluşan yoğunluğu uzun zamandır beklediklerini ifade etti.

“GURBETÇİLER GÜMÜŞÜ SEVİYOR”

Yaşanan hareketliliği ve talepleri anlatan Ercan, “Yasaklardan dolayı işlerimiz çok durgundu. Gümüş fiyatları da yükseldi. İşlerin düşmesine sebep olmuştu. Ama yaz dönemiyle hareketlilik başladı. Altın fiyatlarının yüksek olması da bizim için avantaj oluşturuyor. İnsanlar alyans, tek taş, beş taş, set gibi ürünlerde gümüşe yöneliyor. Şu anda gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluğu yaşıyoruz. Gurbetçiler gümüşü seviyor.

HEDİYE ALIYORLAR

Kendilerine alıyorlar, hediye götürüyorlar. Genelde kadınlara satışlarımızda yoğunluk var. Kolye, halhal, hızma gibi ürünleri seviyorlar. Genelde de setleri hediye olarak alıyorlar. Erkekler de gümüş zincirleri çok tercih ediyor.” sözlerini kullandı.