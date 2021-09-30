Eskişehir’de gurbetçiler döndü, altın satışları düştü

Gurbetçiler, koronavirüs salgını nedeni ile geçen senelerde yurda gelemedikleri için bu yıl Türkiye’ye daha büyük bir özlemle gelerek özellikle altın alışverişi yaptı.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda geçen sene Türkiye’ye gelemeyen gurbetçiler, bu sene yoğunluk oluşturmuştu. Yaz aylarında tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere geri dönmesinin ardından Eskişehir’deki kuyumcularda altın satışları düştü.

GURBETÇİLER; KUYUMCULAR, GIDA VE GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ ESNAFI SEVİNDİRDİ

Özellikle temmuz ve ağustos aylarında kuyumcular, gıda ve giyim sektöründeki birçok esnaftan alışverişini yapan gurbetçiler, şehir ekonomisine katkı sağladı.

GURBETÇİLERİN DÖNMESİNİN ARDINDAN ESNAFIN İŞLERİ DÜŞTÜ

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere geri dönmesinin ardından birçok esnaf gibi kuyumcu esnafı da dert yandı. Altın satışlarının azaldığını söyleyen kuyumcular, gurbetçilerin gitmesinin ardından işlerinin yüzde 70 düştüğünü belirtti.

“GURBETÇİ VATANDAŞLARIN YAŞADIKLARI ÜLKELERE GERİ DÖNMESİYLE ALTIN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI”

Eskişehir’de kuyumculuk yapan Semih Soyat, gurbetçi vatandaşların yaşadıkları ülkelere geri dönmesiyle altın satışlarında düşüş yaşandığını anlattı.

Altın fiyatlarına da değinen Soyat, “Altının yükselmesinden ziyade gurbetçi vatandaşlarımızın gitmesi de piyasayı olumsuz etkiledi. Gurbetçiler, pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle Türkiye’ye gelememişlerdi. O yüzden bu sene çok yoğun bir şekilde geldiler. Gurbetçiler altın çok alıyorlardı. Eskişehir’deki çoğu gurbetçi, yaklaşık 2 hafta öncesine kadar yaşadıkları ülkelere geri döndüler.

"ALTIN SATIŞLARIMIZ YÜZDE 70’LERE VARAN ORANLA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ"

Bizim altın satışlarımız da yüzde 70’lere varan oranla düştü. Altın fiyatlarına gelecek olursak, seyri yukarı yönde olur.

"ALTIN FİYATI BU KIŞ 600 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR"

Altın zaten daha önce 560 liraları görmüştü. Bu kış 600 liraya ve daha üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.