Eskişehir'de kadın eli ile üretilen doğal ürünlere yoğun ilgi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler ile kadın emekçilerin doğal ürünlerini buluşturmaya devam ediyor.

Kadın girişimler, doğal ürünlerle bütünleştiğinde ülke genelinde ilgi görüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla Temmuz 2019’da hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor.

Kendi bahçelerinde doğal üretim yapan kadınlar projeye; Kızılinler, Satılmışoğlu, Cumhuriyet, Sakintepe, Keskin, Aşağı Söğütönü, Sazova, Çalkara, Kozkayı, Takmak, Fevziçakmak, Alınca, Çuklurhisar, Sazova, Sarıcakaya (Düzköy, merkez), Mihalgazi (Alpagut), İnönü (Oklubal), Batıkent, Emirceoğlu, Uludere mahallelerinden katılarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

KADINLARIN EMEKLERİ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören doğal ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgâh, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’ndaki kadınlar, ürettikleri salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, meyve ve sebze gibi ürünleri Eskişehirlilerle buluşturuyor.

SATIŞ NOKTALARI SALI, PERŞEMBE, CUMA GÜNLERİ AÇIK

Üretici kadınlar salı Yunus Emre Devlet Hastanesi eski acil girişinde, perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde ve cuma günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet veriyor.