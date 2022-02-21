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    Eskişehir’de KDV indirimi sonrası kahve fiyatları geriledi

    Kahve fiyatlarının yüksekliğini haber yaparken, gıda ürünlerine yapılan KDV indirimi kahve fiyatlarını düşürdü. Kilosu 200 lira olan kahve 180 lirada indi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 14:33
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    Eskişehir’de KDV indirimi sonrası kahve fiyatları geriledi

    Eskişehir’de KDV indirimi sonrası kahve fiyatlarında 20 liraya kadar indirim yapılırken, yapılan fiyat değişikliğin satışlara kısa sürede yansıması bekleniyor.

    KDV İNDİRİMİ YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

    Geçtiğimiz günlerde gıda ürünlerinde KDV, yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.

    İndirim sonrası yeni fiyatlar etiketlere yansımaya başladı. Taze çekilmiş Türk kahvesinde 20 liraya kadar indirim yapıldı.

    "DEĞİŞİKLİK FİYATLARA OLUMLU YANSIYACAK"

    500 gramlık kahvede 10 lira, 1 kiloluk kahvede ise 20 liralık indirim yapıldı. Eskişehir’de kahve satışı yapan Murat Güler indirim yaptığı için mutlu olduğunu söylerken, değişikliğin fiyatlar olumlu yansıyacağını belirtti.

    Kahve

    "BİR KİLOLUK KAHVEDE 20 LİRALIK İNDİRİM YAPILDI"

    Güler, "KDV indirimini olumlu karşıladık. İndirim sonrası 1 kilogram kahvede 20 liralık bir indirim söz konusu. Bunun satışlara da yansıyacağını umuyoruz. Önümüzdeki günlerde kahve bol olursa daha da indirim yapılır diye düşünüyorum." diye konuştu.

    Kahve


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