Eskisehir'de kısıtlamada balık satışları azaldı

Ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle dışarıya çıkılamaması sonucunda balık satışları neredeyse sıfıra indi.

Kısa süre önce sezonu bitiren, ancak az çok gelen balıklarla tezgah başında müşteri bekleyen balıkçılar satış yapamıyor.

KAPANMA ÖNCESİNDE TALEBE YETİŞEMİYORLARDI

Tam kapanma kararından sonra salı günden perşembe güne kadar taleplere yetişemeyen balıkçılar, kısıtlamanın ilk günlerinde pek alıcı bulamıyor.

"TEZGAHLARI ALIŞKANLIK NEDENİ İLE AÇTIK"

Satışlarda aniden yüzde 80’e kadar yükseliş yaşayan balıkçılar, şimdi ise bir anda düşen sıfır satışlarla baş başa kaldı. Sadece iş alışkanlığı sebebiyle tezgahlarını açtığı belirten balıkçılar, “Tam kapanmada vatandaş galiba evden hiç çıkmıyor. O yüzden balık satamıyoruz.” dedi.

SATIŞLAR BİR ANDA SIFIRA DÜŞTÜ

Eskişehir çarşı balık pazarında tezgâh başında olan tecrübeli balıkçı Muharrem Şahin, tam kapanmadan öncesi ve sonrasını dile getirdi. Balıkçı Şahin konu ile ilgili şunları söyledi:

“Kısıtlama başlamadan salı günden perşembe güne kadar 3 gündür çok yoğunluk yaşadık. O kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmezdi. Buralar tıklım tıklımdı. Sezon bittiği için her vatandaşın istediği balığı da veremedik. İnsanlar çılgınca alış-veriş yaptı diye söyleyebilirim. Satışlarımız yüzde 80’e kadar artmıştı. Ama kısıtlama başladıktan sonra aniden sıfıra indik. Biz balıkçılar olarak her kısıtlamada açığız. Az çok gelen giden oluyordu. Ama bu tam kapanmada dün kimse gelmedi. Bugün de saat 12.00’e geliyor, ancak tezgahlarımıza siftah yok. Kimse gelmedi.”

NE OLACAĞI BİLMEDİĞİ İÇİN BALIK GETİRMİYOR

Bir anda satışlarda düşüş yaşayan balıkçılar, kısıtlamada ne olacağını bilmedikleri için oldukça az balık getiriyor. Bu konuda konuşan Şahin, “Hem sezon bitti hem de neyi ne olacağı bilmediğimiz için az balık getirmek zorunda kaldık. Eskiden onlarca kasa balık gelirdi, tezgahlarımız balıklarla doldururduk. Şimdi bakarsanız 4-5 kasa balık gelmiyor. Tezgahların da çoğu boş. Bu şekilde vakit geçiriyoruz. Burada olmamızın amacı ticaret değil de iş alışkanlığı diyelim. Bu kısıtlamada sanırım insanlar dışarıya çıkmıyor. Ramazan ayında hava da sıcak. Rahat evde duruyor galiba. O yüzden gelen giden yok.” diye konuştu.