Eskişehir'de lityum karbonat üretimine başlandı

Eskişehir'deki Eti Maden Tesisleri'nde, lityum karbonat üretimine başlandı. Tesiste şimdilik yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'nde, lityum karbonat üretimine başlandığı bildirildi. Tesislerin, Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim merkezinde, ilk lityum karbonat üretildi.

KAPASİTE 600 TONA ÇIKARTILACAK

Yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılacak tesisin kapasitesinin, yeni yatırımlarla 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

Batarya teknolojisinin gelişmesi lityum karbonatın fiyatını artırıyor.

Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, lityum ve bileşiklerinin 21'inci yüzyılın önemli madenlerinden olduğunu söyledi.

BATARYA TEKNOLOJİSİ GELİŞİYOR VE PAZAR HIZLA BÜYÜYOR

Özellikle batarya teknolojisinin gelişmesi ve pazarın hızla büyümesinden dolayı bu madenin öneminin her geçen gün arttığını belirten Maraşlıoğlu, "Ülkemizde de bilinen ekonomik değere sahip bir lityum kaynağı maalesef bulunmamakta. Son yıllara baktığımızda ülkemize 1.000-1.200 ton kadar lityum ve bileşikleri giriyor. İthalat yoluyla bu ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

TON FİYATI 20 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Maraşlıoğlu, lityumun ton fiyatının son yıllarda 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.

"KISA BİR ÇALIŞMADAN SONRA ASIL TESİS İÇİN YATIRIMA BAŞLANACAK"

Derya Maraşlıoğlu, Eti Maden Tesisleri'nde bor ürünleri imal edildiğini, üretim sırasında sıvı ve katı atıkların ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bor atıklarımızda lityum bileşiğine rastladık. Bunu ekonomiye kazandırmak ve piyasada lityum bileşiğine dönüştürmek için 3 yıl önce çalışmaya başladık. 2019 yılının başlarından itibaren laboratuvar ortamında bataryada kullanılabilecek lityum karbonat üretimini gerçekleştirdik. Milli enerji ve maden politikası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in desteğiyle lityum karbonat üretimi yapılan pilot tesisi dizayn ettik."

“PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN LİTYUM KARBONAT ÜRETİMİNE BAŞLANDI”

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek pilot tesiste pazartesi gününden itibaren lityum karbonat üretimine başlandığını belirten Maraşlıoğlu, "Asıl tesis için çalışacağımız parametreleri belirlemeyi amaçlıyoruz. Kısa bir çalışmadan sonra asıl tesis için yatırıma başlanacak. Amacımız, ithalat yoluyla karşılanan lityum bileşiklerinin bir kısmını ülkemizde üretmek ve karşılamaktır. Şu anda yılda 600 ton kapasiteli bir lityum karbonat tesisi kurmayı hedefliyoruz." dedi.

“LİTYUM KARBONAT ÜRETİMİ ÇEVRECİ SÜREÇTE İLERLİYOR”

Atığı değerlendirmenin önemini vurgulayan Maraşlıoğlu, lityum karbonat üretiminde çevreci bir süreç yürüttüklerini de sözlerine ekledi.