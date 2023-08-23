Eskişehir’de okul alışverişi telaşı başladı! Okul kıyafetleri 790 lira ile 890 lira arasında

İHA

Yeni eğitim-öğretim ders yılı 11 Eylül'de açılacak.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala okul kıyafetleri satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Eskişehir’de yeni eğitim-öğretim sezonu hazırlıkları devam ediyor.

Okul kıyafeti almak isteyen öğrenci ve veliler yoğunluk oluşturuyor.

Eskişehir’de 25 yıldır esnaflık yapan Nilüfer Karaboğa, yaşanan yoğunluk hakkında bilgiler verirken, ailelere de uyarılarda bulundu.

"Okul kıyafetleri yedekleri ile birlikte alınmalı"

Okul kıyafetlerinin mutlaka yedekleriyle birlikte alınması gerektiğini dile getiren esnaf Nilüfer Karaboğa, uzun ömürlü kullanım için yedek bulundurmanın çok önemli olduğunu söyledi.

“Okul kıyafetleri bu sene ortalama olarak 790 lira ile 890 lira arasında değişiyor.”

Kıyafet satın alma sırasında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Karaboğa, piyasalarda yaşananları şöyle aktardı:

Satışlar her zamanki gibi yoğun. Bu sene çok erken başladı. Vatandaşlar hem yoğunluğa kalmamak hem de ucuza almak düşüncesiyle okul alışverişine erkenden ilgi göstermeye başladı. Çocukların bir kısmı heyecanlı bir kısmı ise çok mutsuz. Bazı öğrenciler kayıt oldukları okulun kıyafetlerine adeta aşık oluyor, bazıları ise ‘keşke bu renk olmasaydı, başka renk olsaydı’ diyor. Okul kıyafetleri bu sene ortalama olarak 790 lira ile 890 lira arasında değişiyor. Ailelere yedek kıyafetler almalarını tavsiye ediyorum çünkü haftanın 5 günü okula gidecekler, kıyafetlerin yıkanması ve yıpranması gibi durumlara karşı uzun ömürlü olması için değiştirmek lazım, her gün aynı şeyi giydirmemek gerekiyor. Buraya gelen bir veli, çocuğuna birkaç parça yedek kıyafet alırsa ortalama bin 100 ila bin 600 lira arasında ücret ödeyerek ayrılabilir.