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    Eskişehir’de sıcaklar pazarı ucuzlattı

    Gıda fiyatlarındaki düşüş sıcakların da etkisiyle devam ediyor.
    • 14.08.2022 - 15:14
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    Eskişehir’de sıcaklar pazarı ucuzlattı

    Geçtiğimiz aylarda pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta büyük oranda düşüşe geçti. Ağustos ayı itibarıyla pazarlarda ürün bolluğu yaşanmaya başladı. Pek çok sebzede fiyatlar inmeye başladı.

    Eskişehir’de de semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

    Eskişehir’de kurulan semt pazarlarında tezgahlardaki etiket fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü.

    Fiyatlar yarıya indi

    Birçok sebze ve meyvenin fiyatı bir önceki haftaya göre neredeyse yarı yarıya ucuzladı.

    Domates

    Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

    Geçtiğimiz aylarda fiyatıyla cep yakan sivri biberin kilosu bu hafta 10 ila 15 liraya, geçtiğimiz hafta 10 liradan satılan domates 5 ila 7 lira arasında satılıyor. Yaz meyvelerinin olmazsa olması, bir dönem dilimle satılan karpuz ise kilosu 2 liradan satılıyor.

    karpuz

    Sivri biber


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