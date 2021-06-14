Eskişehir'de taze çekilmiş kahvelerin fiyatı arttı, satışı düştü

Koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasının kademeli kalkmasıyla beraber taze çekilmiş kahvelerin satışı yüzde 30 düşerken, fiyatlara ise yüzde 20 zam geldi.

Koronavirüs nedeniyle insanlar tam kapanmada kahveleri kendileri yaptı. Sürekli evde kalmanın stresi ve yalnızlığını kahvelerle gidermeye çalışan vatandaşlar; mekanların yeniden açılması ile oralara akın etmeye başladı.

TAZE ÇEKİLMİŞ KAHVE SATIŞLARI YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Sonucunda ise kısıtlama sürecinde yok satılan taze çekilmiş kahvelerin satışında düşüş meydana geldi.

KAHVECİLER GURBETÇİLERİN GELMESİNİ BEKLİYOR

Kahve satışlarında yüzde 30 civarında bir düşüş yaşayan aktarlar, temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin gelmelerini bekliyor.

“YASAK KALKTIKTAN SONRA YÜZDE 30 AZALMA VAR”

Yaklaşık 20 senedir Eskişehir’de kahve işletme sahibi olarak bulunan Sabahattin Küçük, “Tam kapanma ve cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla beraber taze çekilmiş kahvelerin satışları düştü. Bu düşmenin sebebi insanların tüketim azlığından değil, insanlar kahvelerde, kafelerde, çay ocaklarında, çay bahçelerinde bulunmayı özlemiş. Dolayısıyla buralarda daha zaman geçirmeye başladı. Kahvelerini, çaylarını orada tüketmeye başladı ve otomatik olarak bu bizim satışlarımızı etkiledi.” şeklinde konuştu.

KAHVENİN KİLOSU 55 LİRADAN 80 LİRAYA ÇIKTI

Birkaç ay önceye kadar kilosu 55-60 liraya satılan sade kahveler şimdi ise 80 liraya satılıyor. Yüzde 20 civarında yapılan zammın ardından kahve fiyatlarının daha da zamlanacağı bekleniyor.

"KAHVEYE YENİ ZAM GELEBİLİR"

Bu konuda konuşan Sabahattin Küçük, “Fiyatlarda artma var. Malum kahve sektörü tamamen yurt dışına bağlı bir şey. Dolaysıyla dolar artıkça fiyatlar da artıyor. Onun için kahve fiyatları da artış gösterdi. Bu sene genel olarak yüzde 20 oranda bir artış söz konusudur. Bu artışın biraz daha devam edeceği söyleniyor. Bize gelen bilgilere göre bu artış yine yüzde 15 -20 civarında olabilir. Şu anda sade kahvenin kilosu 80 liraya satıyoruz. Eskiden mesela bunu 55-60 liraydı. Yine aromalı kahveleri 100 liraya satıyoruz. Eskiden 80 liraya satıyorduk. Yeniden zamlanırsa bu fiyatlar daha da artacak.” dedi.