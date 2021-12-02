Eskişehir’de üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun

Eskişehir’deki süt üreticileri, çiğ süte gelen zammın tüketiciyi etkileyebileceğini ancak kendilerinin ayakta kalması için bir gereklilik olduğunu savunuyor.

Çiğ süt üreticileri, uzun süredir artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talep ediyordu. Çiğ sütün litre fiyatına gelen yüzde 46,8’lik zam ile sonrasında ise üretici, “Verilen bu fiyat çok güzel, önceden giderlerimizi karşılamıyordu. En azından artık para kazanıyoruz.” diyor.

3 LİRA 20 KURUŞ OLAN ÇİĞ SÜT FİYATI, YÜZDE 46,8 ARTARAK 4 LİRA 70 KURUŞA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46,8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkarmıştı. Bu durum süt üreticilerini sevindirdi. Artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışan üreticiler, bu artışın giderlerini karşılamak için yeterli olduğunu söyledi. Yem satıcılarının da bu durumdan faydalanmaya çalıştığını belirten üreticiler, fiyatların sabit kalmasının sürdürülebilirlik için iyi olacağını vurguladı.

“YAKLAŞIK 3 AYDIR ZARAR EDİYORDUK”

Eskişehirli süt üreticisi Mehmet Ali Törü, 15 ineği ile bu işi yaptığını, fiyat artışından önce süt piyasasının çok kötü bir durumda olduğunu ifade etti. Verilen yeni fiyatın iyi olduğunu dile getiren üretici Törü, “Buna istinaden yemcilerimiz de anında harekete geçti. Şu an süte verilen fiyat ile yem fiyatları sabit olarak kalırsa sürdürülebilirlik açısından üretici için çok iyi olacak. Devletimizin verdiği fiyat çok güzel. En azından artık para kazanıyoruz. Daha önceden giderlerimizi karşılamıyordu. Sadece aldığım yemi karşılayabiliyordum. Kendi silaj, saman ve küspelerimin maliyeti cebimden gidiyordu. Yaklaşık 3 aydır zarar ediyorduk. Ayda 10 lira harcayıp 7 lira kazanıyorduk.” dedi.

“AYAKTA DURABİLMEMİZ İÇİN BU FİYATIN VERİLMESİ GEREKİYORDU”

Çevresindeki kişilerin bu işi bırakmasını söylediğini, pes eden çok fazla üretici olduğunu belirten Törü, “Süt fiyatları giderleri karşılamadığı için sadece bizim mahallede son 1 yılda en az 100 tane inek kesildi. Biz kendi yemimizi karşılayabildiğimiz için ayakta kaldık. Bu günler için çok iyi bir fiyat oldu. Devlet yetkililerine çok teşekkür ederiz. Süt fiyatının 4 lira 70 kuruş olarak açıklanmasının ardından yemin çuvalına 25 lira zam yaptılar. En azından yetkililer süt fiyatının artmasıyla birlikte hemen zam gelen yem için araştırma yapabilirler. Şu an devletimizin belirlediği taban fiyat, üretime devam edebilmemiz için iyi oldu. Bugün üreticiden 4 lira 70 kuruşa alınan süt markette 10 lira olacak.





TÜKETİCİ ETKİLENECEK

Tabii ki tüketiciyi etkileyecek, fakat bizim ayakta durabilmemiz için bu fiyatın verilmesi gerekiyordu.” diye konuştu.

"ÜRETİCİLER İÇİN TOPARLANMA FIRSATI"

Çiğ süt fiyatındaki artışın üretici adına sevindirici bir haber olduğunu kaydeden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, bu fiyatın kayıpları olan üreticiler için bir toparlanma fırsatı doğurduğunu vurguladı.

“YEM TİCARETİ YAPANLAR SÜTE GELEN ZAMMA GÖZÜNÜ DİKMESİN”

Bu zammın üreticiyi kurtarma amaçlı olduğunu ve yem ticareti ile uğraşanların bundan faydalanmaması gerektiğinin altını çizen Buluşan, şöyle devam etti:

“Daha önceki 3 lira 20 kuruş ile arasında olan fark, yem çuvalındaki zammı karşılıyor. Yemin çuvalı 120-150 lirayken, 200 liralara yükseldi. Süte gelen zam üreticimizi aynı zamanda tedirgin de etti. Çünkü devletimiz ne zaman destek verse hemen arkasından maliyetlerimize zam geliyor. Ürettiğimiz ürünle tüketici arasındaki fiyat farkı herkes için ibret olmalı. Kasım ayındaki fiyatlarda üretici ile tüketici arasında 9 misli fark var. Biz eskiden 4 ile 5’ten bahsediyorduk. Şimdilerde 9’a çıktı. Süte yapılan zam üreticimizi kurtarma amaçlıdır. Üretimi devam ettirme zihniyetindedir. Bunu fırsat bilip yem ticareti yapanlar süte gelen zamma gözünü dikmesin.”