Eskişehir'de yağışlı hava bot satışlarını canlandırdı

İHA

Eskişehir’de, kış aylarının gelmesiyle yağışlar ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Eskişehir’de soğuk hava ve zaman zaman etkili olan yağışlar, bot satışlarına olumlu yansıdı.

Stoklarını tamamlayan ayakkabıcı esnafı, çeşitli modellerdeki botları ortalama 1.500 liradan satıyor. Kalın tabanlı çeşitlerin daha çok satıldığı da verilen bilgiler arasında.

Esnaf havaların soğumasıyla beraber vatandaşların botlara yöneldiklerini ifade ederken, satışlardan da memnun oldukların dile getiriyor.

“En çok kalın tabanlı bot türleri revaçta"

Kentte ayakkabıcı satıcılığı yapan Tuncer Kundak, kış dönemi için bot ve çizme stoklarını yaptıklarını dile getirdi. Vatandaşların bot satışı yaparken ayak rahatlığını ön planda tuttuğunu belirten Kundak, şöyle konuştu:

Kış aylarında yağışların da başlamasıyla birlikte bot sezonu başladı. Vatandaşlar botlara ilgi gösteriyor. Stoklarımızı yaptık, botlar ve çizmeler var. En çok kalın tabanlı bot türleri revaçta. Bunları daha çok gençler tercih ediyor. Müşterilerimiz ayak rahatlığını ön planda tutuyorlar. Geçen seneye göre fiyatlarda biraz artış var. Ortalama bir botun fiyatı 1.500 liradan başlıyor. Kar yağmaya başlayınca satışlarımızın biraz daha artmasını bekliyoruz.