Eskişehir'de zeytinden 5 ton rekolte bekleniyor
AA

Tarımda hasat dönemi yaşanırken aynı zamanda verim beklentileri de dile getirilmeye başlandı.

Eskişehir'de de Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi’nde yetiştirilen zeytinlerin hasat zamanına yaklaşıldı.

ayından itibaren başlayacak hasat öncesi üreticiler verimden umutlu olduğunu belirtiyor.

Hasat 3 ay sürecek

Yaklaşık üç ay sürecek hasatta çiftçiler 5 ton rekolte öngörüyor.

Eskişehirli çiftçiler zeytinde 5 ton rekolte bekliyor

Hasat için hazırlıklar tamam

Kuyuda, salamura, çizik, kırma ve çiğ olarak satılan Laçin zeytini için çiftçiler hazırlıklarını tamamladı.