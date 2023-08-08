Eskişehir'de zeytinden 5 ton rekolte bekleniyor Eskişehir’de yetişen zeytinlerin hasadı için az bir süre kalırken verimden ümitli olan çiftçiler rekolte beklentisini açıkladı.

AA Tarımda hasat dönemi yaşanırken aynı zamanda verim beklentileri de dile getirilmeye başlandı. Eskişehir'de de Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi’nde yetiştirilen zeytinlerin hasat zamanına yaklaşıldı. Eylül ayından itibaren başlayacak hasat öncesi üreticiler verimden umutlu olduğunu belirtiyor. Hasat 3 ay sürecek Yaklaşık üç ay sürecek hasatta çiftçiler 5 ton rekolte öngörüyor. Hasat için hazırlıklar tamam Kuyuda, salamura, çizik, kırma ve çiğ olarak satılan Laçin zeytini için çiftçiler hazırlıklarını tamamladı.