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    Eskişehir'deki balık tezgahlarında bolluk başladı

    Eskişehir'de balık tezgahları boş kalmıştı. Hafta sonu itibarı ile tezgahlar doldu. Vatandaş bu sezon bol bol balık yiyecek.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 10:14
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    Eskişehir'deki balık tezgahlarında bolluk başladı

    Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartları nedeniyle Eskişehir’de boş kalan balık tezgahlarında, hafta sonunun gelmesiyle birlikte bolluk başladı. Bu bolluk balık fiyatlarına da yansıyacak.

    TEZGAHLAR BOŞ KALINCA BALIK FİYATLARI ARTIYOR

    Özellikle Karadeniz’de bir hafta önce etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları sebebi ile balıkçıların denize açılamaması tezgahlara olumsuz olarak yansımıştı. Bu durum Eskişehir’deki tezgahları adeta boş bırakırken, diğer denizlerden gelen az miktarda balıklar ise fiyatların artmasına neden olmuştu.

    Eskişehir deki balık tezgahlarında bolluk başladı #1

    KARADENİZ'DE HAVALAR DURULUNCA AV DA BAŞLADI

    Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Karadeniz’deki kötü hava koşullarının azalması ve denizlerin durulması balık tezgahlarında bolluğa sebep oldu.

    Eskişehir deki balık tezgahlarında bolluk başladı #2

    GÜRCÜSTAN'DAN HAMSİ GELİYOR

    Geçtiğimiz günlere göre Gürcistan’dan hamsi gelmeye başladığı için hamsinin çoğaldığını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında bugün itibari ile durumun iyi olduğunu belitti.

    Eskişehir deki balık tezgahlarında bolluk başladı #3

    "HAMSİ, BARBUN, MEZGİT, LÜFER, İSTAVRİT VE USKUMRU BOL"

    Şahin, “Geçen hafta balık yoktu, cumadan itibaren balık bollaştı. Hamsinin dışında barbun, mezgit de çoğalmaya başladı. Tekrar lüfer, istavrit ve uskumru çıkmaya başladı bol bol. Bakalım rabbim bu günlerde bir bolluk verdi.

    Eskişehir deki balık tezgahlarında bolluk başladı #4

    VATANDAŞ BOL BOL BALIK YİYECEK

    Sezonun bitmesine iki buçuk ay var bu iki buçuk ay içerisinde bol balık yiyecek vatandaş.

    Eskişehir deki balık tezgahlarında bolluk başladı #5

    HAMSİ 30 LİRA

    Hamsi 30 lira, istavrit 30 lira, uskumru 30 lira, mezgit 30 lira iri olan mezgitler ise 50 lira. Barbun da aynı şekilde 50 lira.” dedi.


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