Eskişehir'deki balık tezgahlarında bolluk başladı

Eskişehir'de balık tezgahları boş kalmıştı. Hafta sonu itibarı ile tezgahlar doldu. Vatandaş bu sezon bol bol balık yiyecek.

Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartları nedeniyle Eskişehir’de boş kalan balık tezgahlarında, hafta sonunun gelmesiyle birlikte bolluk başladı. Bu bolluk balık fiyatlarına da yansıyacak.

TEZGAHLAR BOŞ KALINCA BALIK FİYATLARI ARTIYOR

Özellikle Karadeniz’de bir hafta önce etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları sebebi ile balıkçıların denize açılamaması tezgahlara olumsuz olarak yansımıştı. Bu durum Eskişehir’deki tezgahları adeta boş bırakırken, diğer denizlerden gelen az miktarda balıklar ise fiyatların artmasına neden olmuştu.

KARADENİZ'DE HAVALAR DURULUNCA AV DA BAŞLADI

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Karadeniz’deki kötü hava koşullarının azalması ve denizlerin durulması balık tezgahlarında bolluğa sebep oldu.

GÜRCÜSTAN'DAN HAMSİ GELİYOR

Geçtiğimiz günlere göre Gürcistan’dan hamsi gelmeye başladığı için hamsinin çoğaldığını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında bugün itibari ile durumun iyi olduğunu belitti.

"HAMSİ, BARBUN, MEZGİT, LÜFER, İSTAVRİT VE USKUMRU BOL"

Şahin, “Geçen hafta balık yoktu, cumadan itibaren balık bollaştı. Hamsinin dışında barbun, mezgit de çoğalmaya başladı. Tekrar lüfer, istavrit ve uskumru çıkmaya başladı bol bol. Bakalım rabbim bu günlerde bir bolluk verdi.





VATANDAŞ BOL BOL BALIK YİYECEK

Sezonun bitmesine iki buçuk ay var bu iki buçuk ay içerisinde bol balık yiyecek vatandaş.





HAMSİ 30 LİRA

Hamsi 30 lira, istavrit 30 lira, uskumru 30 lira, mezgit 30 lira iri olan mezgitler ise 50 lira. Barbun da aynı şekilde 50 lira.” dedi.