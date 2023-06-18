Esnaf, Babalar Günü'nden 20 milyar liralık ciro bekliyor Her haziran ayının üçüncü pazarı Babalar Günü olarak kutlanırken, çocukların da babaları için hediye alması alışverişi hareketlendiriyor.

AA

Özel günler esnaf için de alışverişin canlandığı günler olarak görülüyor.

Esnafın, Babalar Günü alışverişlerinden 20 milyar liralık ciro beklentisi doğdu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir açıklama yaparak, Babalar Günü için esnafta her bütçeye uygun hediye bulunduğunu belirterek, esnafın beklentisini ortaya koydu.

"Her bütçeye uygun ürün var"

Palandöken, esnafın her zaman özel günlerin bereketli geçmesi için her zaman hazırlıklı durumda olduğunu belirterek, şöyle devam etti: