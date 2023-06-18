Esnaf, Babalar Günü'nden 20 milyar liralık ciro bekliyor

Özel günler esnaf için de alışverişin canlandığı günler olarak görülüyor.
Esnafın, Babalar Günü alışverişlerinden 20 milyar liralık ciro beklentisi doğdu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir açıklama yaparak, Babalar Günü için esnafta her bütçeye uygun hediye bulunduğunu belirterek, esnafın beklentisini ortaya koydu.
"Her bütçeye uygun ürün var"
Palandöken, esnafın her zaman özel günlerin bereketli geçmesi için her zaman hazırlıklı durumda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
Büyük yükleri ve sorumlulukları kaldırabilme gücü sayesinde babalarımızın bizlere gölgesi bile yeter diye düşünürüz. Kurban Bayramı da yaklaşırken o telaş ve hazırlıklarla babalarımızı unutmayalım. Onlara manevi olarak sevgimizi gösterirken aynı zamanda maddi olarak da küçük de olsa hediye almak için esnafımızda her bütçeye uygun ürün var. Bu Babalar Günü alışverişlerinde 20 milyar liralık ciro bekliyoruz.