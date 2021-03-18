Esnaf, bankaların bu yıl POS cihazı komisyonlarından feragat etmesini istiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, koronavirüs salgınından ekonomik anlamda da olumsuz etkilenen esnafın rahatlamasına yönelik yeni bir öneride daha bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların, koronavirüs salgınını da dikkate alarak bu yıl POS cihazı komisyonlarından feragat etmesi gerektiğini bildirdi.

"POS KOMİSYONU VE BAKIM ÜCRETİ ESNAFA YÜK"

Palandöken, POS komisyon oranları, cihazın bakım ücretleri gibi kalemlerin esnafa önemli maliyet oluşturduğunu bildirdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 600 bin POS cihazının bulunduğu bilgisini veren Palandöken, koronavirüs salgını tedbirleri gereği temastan kaçınmanın ve nakit kazancın azalmasının etkisiyle kartla temassız ödeme yapanların sayısının katlanarak arttığına dikkati çekti.

"ESNAF KAPALIYKEN, POS CİHAZI MASRAFLARI TALEP EDİLİYOR"

Palandöken, bu durumun, cihazın olmadığı iş yerinin ayakta kalmasını imkansız hale getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu cihazların bakım ücreti, kullanım ücreti, iletişim ücreti, komisyon oranları gibi birçok ödemesi de mevcut. Esnafımız zaten pandemide yeteri kadar zor bir süreçten geçmişken, kapalı oldukları dönemde kullanım yapılmamasına rağmen bu ücretlerin geriye dönük ödemelerini talep eden bankalar var. Bankalar, bu yıl POS cihazı komisyonlarından feragat etmeli.





GERİYE DÖNÜK ÜCRET BEKLENMESİN

POS cihazlarının komisyon, bakım, kullanım ücretleri gibi kalemlerinden vazgeçmesi veya dişe dokunur bir indirime gitmesi gereken bankaların geriye dönük ücret talep etmesi kabul edilemez."