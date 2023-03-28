Esnaf daha zor emekli olmaktan şikayetçi Esnaf, işçilere göre daha çok çalışarak emekli olmak zorunda. Esnaf 9 bin iş gününü doldurunca erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olmaktan ve emekli aylıklarını işçilere oranla daha düşük maaş almaktan dolayı şikayetlerini dile getiriyor.

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Esnaf, işçilerle aynı zaman sürecinde çalışarak emekli olmak ve işçilerle aynı oranda aylık almak istiyor.

Küçük esnaf, bu zor koşullar nedeni ile kendi iş yerini kapatarak işçi statüsüne geçiyor.

"Bağ-Kur’lu esnaf EYT'den yararlansın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TBMM tatile girmeden ek bir madde ile Bağ-Kur’lu esnafın ve staj mağdurlarının Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) faydalandırılması gerektiğini hatırlattı.

Esnaf emeklilik yolunda haksızlık yaşadığını düşünüyor.

"Prim gün sayısı eşitlenmeli"

Palandöken de yaptığı açıklamalarda, emeklilik şartlarının düzenlenmesi için prim gün sayısı eşitlenerek norm birliği sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

"Esnaf aradaki prim farkını yatırabilmek için 7-8 sene daha fazla çalışıyor"

TESK'in bu konudaki serzenişi ise şöyle:

Çok sayıda kişi EYT ile gencecik yaşta emekli olmak için mücadele verirken esnafın aradaki prim farkını yatırabilmek için 7-8 sene çalışması gerekiyor.

"Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı"

Bendevi Palandöken, günde 18 saat çalışan esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken 8 saat çalışan SSK’lının 7 bin 200 günde emekli olmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı:

"Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı tanınmalı"