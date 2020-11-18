Esnaf destek paketi ile 18.5 milyar lira kredi kullandırıldı

Esnaf destek paketi ile 18.5 milyar lira kredi kullandırıldı

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında çıkarılan Esnaf Destek Paketi ile koronavirüsten olumsuz etkilenen 747 bin 801 esnaf ve sanatkar, toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi ile koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen 747 bin 801 esnaf ve sanatkara, Halkbank vasıtasıyla toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldığı açıklandı.

DAHA ÖNCE TAKSİTLERDE ERTELEME VE ÖTELEME HAKLARI TANINDI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarından nisan, mayıs ve haziran taksitleri ertelenmiş; temmuz, ağustos ve eylül taksitlerine 3’er ay öteleme imkanı sağlanmıştı.

İŞLETME KREDİSİ VE ESNAF KREDİ KARTI ŞEKLİNDE

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.

HASTANE BORÇLARININ 2.8 MİLYAR LİRASI DAHA OCAKTA ÖDENECEK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete ait üniversite ve diş hekimliği fakülteleri hastanelerinin yaklaşık 8 milyar 300 milyon liralık ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tüm alımlarından kaynaklanan borçlarını da üstlendi.

Bakanlık, bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların yaklaşık 6 milyar 8 milyon liralık borcunu yapılandırarak 2 milyar 500 milyon lirasını ödedi, 2 milyar 800 milyon lirasını da Ocak 2021'de ödeyecek.

Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hastanelerin mali sorunlarının çözümü konusunda önemli bir adım atılmış oldu.