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- Esnaf destek paketi ile 18.5 milyar lira kredi kullandırıldı
Esnaf destek paketi ile 18.5 milyar lira kredi kullandırıldı
- AA
- 18.11.2020 - 11:37
- Güncelleme : 18.11.2020 - 11:56
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi ile koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen 747 bin 801 esnaf ve sanatkara, Halkbank vasıtasıyla toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldığı açıklandı.
DAHA ÖNCE TAKSİTLERDE ERTELEME VE ÖTELEME HAKLARI TANINDI
Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarından nisan, mayıs ve haziran taksitleri ertelenmiş; temmuz, ağustos ve eylül taksitlerine 3’er ay öteleme imkanı sağlanmıştı.
İŞLETME KREDİSİ VE ESNAF KREDİ KARTI ŞEKLİNDE
Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.
HASTANE BORÇLARININ 2.8 MİLYAR LİRASI DAHA OCAKTA ÖDENECEK
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete ait üniversite ve diş hekimliği fakülteleri hastanelerinin yaklaşık 8 milyar 300 milyon liralık ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tüm alımlarından kaynaklanan borçlarını da üstlendi.
Bakanlık, bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların yaklaşık 6 milyar 8 milyon liralık borcunu yapılandırarak 2 milyar 500 milyon lirasını ödedi, 2 milyar 800 milyon lirasını da Ocak 2021'de ödeyecek.
Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hastanelerin mali sorunlarının çözümü konusunda önemli bir adım atılmış oldu.