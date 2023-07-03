Esnaf, emeklilikte prim gün sayısının düşürülmesini istiyor Esnaf, SSK'lılara oranda daha fazla prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Bu konudaki talepler karşılık buldu. Şimdi gözler Meclis'ten çıkacak kesin karara ve detaylara odaklandı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi için Meclis'in açılmasını beklediğini bildirdi.

Hükümet kanadından daha önce yapılan açıklamalarda, esnaf ve sanatkarın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebi olumlu karşılanmıştı.

Esnaf, Meclis'e kilitlendi

Esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer.

"En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı"

Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı. Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntı sürüyor.

"Staj mağdurlarının önü açılmalı"