Esnaf gelir kaybı ve kira desteğinden aynı anda faydalanabilecek

Birden fazla işletmesi olanlara, vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak ancak gelir kaybı ve kira desteğini aynı anda alabilecek.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin, eğer şartları sağlıyorsa gelir kaybı ile kira desteğini aynı anda alması mümkün olacak.

SİCİLE KAYITLI ESNAF VE SANATKAR ALABİLECEK

Ticaret Bakanlığı'nın destek paketine yönelik hazırladığı bilgilere göre, söz konusu desteklere ticari kazancı basit usulde vergilenenler, esas faaliyeti açıklanan ekonomik faaliyetlerden olan gerçek kişi vergi mükellefleri ile gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

Vergi kayıtlarında yer alan esas faaliyet konusu itibarıyla söz konusu şartlardan herhangi birini taşıyan ve 14 Aralık 2020'den önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, desteğe başvuru yapabilecek.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1.000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

BİRDEN FAZLA İŞLETMESİ OLAN SADECE BİR İŞLETME İÇİN DESTEK ALABİLECEK

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

DESTEKLERE BAŞVURU

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.

BAŞVURULAR 8 OCAK'A KADAR

Destek başvuruları 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0" olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, "2" olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, "4" olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, "6" olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, "8" olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

DESTEK TUTARI BANKA HESABINA YATIRILACAK

Destek başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda başvuru esnasında belirtilen banka hesabına destek tutarı yatırılacak.

Ödemeler ocak, şubat ve mart aylarında olmak üzere üç eşit tutarda ödenecek. Desteklerin ödeneceği tarihlere ilişkin duyurulara www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

BAŞVURUNUN RET GEREKÇESİNE İTİRAZ SÜRECİ

Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ret gerekçesi www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Ret gerekçesine ilişkin itirazlar, ret tarihinden itibaren on gün içerisinde aynı internet adresinden yapabilecek.

İtiraz başvurusu itiraz süresi bittikten sonra beş iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. İtiraz sonucu da www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

DESTEK ÖDEMELERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİ SONLANDIRILIRSA KESİLECEK

Vergi mükellefiyetinin sonlandırılması durumunda destek ödemesi yapılmayacak.

Mesleki faaliyet bakanlıkça belirlenen listede olduğundan dolayı destek alınıyorsa, destekten faydalanılan dönemlerde ilgili mesleki faaliyetin sonlandırılması veya başvuru şartlarının taşınmadığının tespiti durumunda da destek ödemesi kesilecek.