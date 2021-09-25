Esnaf teşkilatı perakende yasasının güncellenmesini istiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, perakende sektörüne yönelik düzenlememelerin enflasyonun düşmesine de katkısı olacağı gerekçesiyle bir an evvel hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen Perakende Yasası’nın güncellenmesi olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi sebebiyle zor günler geçiren ve artık normalleşme sürecinin hızlandığı bu önemde işlerini toparlamaya devam eden esnafımızın en önemli sorunu halen zincir marketler.

“KURALSIZ AÇILIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN PERAKENDE YASASI ZAMAN KAYBEDİLMEDEN ÇIKARILMALI”

TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, KOBİ’lerin üretimini engelliyor.” ifadelerini kullandı.

“PİYASA DENGELERİNİ BOZAN DÜZEN ENFLASYONU DA ETKİLİYOR”

Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, “Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı KOBİ’lerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli.” değerlendirmesinde bulundu.