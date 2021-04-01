Esnaf teşkilatından ’zincir marketler’ tepkisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, zincir marketlerin her kalemden ürün satışının esnafa zarar vermesi konusuna dikkati çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin her kalemden ürün sattığına vurgu yaparak, “Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası’nın bir an önce köklü bir değişiklik ile güncellenmesi şart oldu.” dedi.

"ZİNCİR MARKETLER ESNAFA ZARAR VERİYOR"

Palandöken, zincir marketlerin esnafa zarar verdiğini, tekelleşmenin esnafın kazancını tehdit ettiğini söyledi.

PERAKENDE YASASI'NDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Esnaf ve sanatkârın zincir marketlere karşı korunması için Avrupa örneklerinden faydalanılması gerektiğini belirten Palandöken, “Her sokağa yan yana açılan ve yüzlerce sektörde esnafın işini tek şubede yapan zincir marketlere karşı kazancı düşen esnafın korunması için Avrupa örneklerinden faydalanılmalı. Çalışma saatleri başta olmak üzere Perakende Yasası’nda köklü bir değişikliğe gidilmeli. Toptancı ve üreticiler büyük küçük veya ürün sayısı göz etmeksizin her alıcıya aynı gramajda aynı fiyattan ürün satmalı.” ifadelerine yer verdi.

“TOPTANCI VE ÜRETİCİLERİN HER ALICIYA AYNI FİYATTA VE AYNI GRAMAJDA ÜRÜN SATMASI ZORUNLU HALE GELMELİ”

Toptancı ve üreticilerin zincir marketlere ve büyük işletmelere verdiği ürün fiyatını esnaf için de aynı tutması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Zincir marketler toptancılardan daha düşük gramajda, daha fazla ürün alarak satış fiyatında esnafa karşı avantajlı oluyor. Bu da zincir marketlerin ucuz, esnafın ise pahalı ürün sattığı algısına yol açıyor. Toptancı ve üreticilerin her alıcıya aynı fiyatta ve aynı gramajda ürün satması zorunlu hale gelmeli.” açıklamasında bulundu.