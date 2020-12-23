Esnaf ve sanatkara destek kararı yayınlandı

Koronavirüs tedbirlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.

"Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararla koronavirüs salgınından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

DESTEKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1.000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

USUL VE ESASLARI İÇEREN TEBLİĞ DE YAYINLANMALI

Öte yandan desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayınlanması, başvuru süreci ve yararlanabilecek mesleklerin de kısa sürede Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.