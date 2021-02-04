Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredi borçları ertelendi

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için yapılan desteklere, esnafın Halkbank kredi borçlarının ertelenmesi de eklendi.

Esnaf ve sanatkarlara 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli krediler, taksit sayısı değiştirilmeksizin, kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelendi.

TESKOMB KEFALETİYLE VEYA DOĞRUDAN HALK BANKASI'NDAN KULLANILAN KREDİLER

Erteleme esnaf ve sanatkarın Türkiye Halk Bankasından kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları olduğu gibi TESKOMB kefaletiyle veya doğrudan kullandırılan düşük faizli kredileri kapsıyor.

Bu kapsamda, söz konusu kredilerden doğacak borçlardan, ilgili hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacak kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında vadesi dolacak olan ve bugün itibarıyla itfa edilmeyenler, ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit, vade ve hesap devresinden itibaren başvuru şartı aranmaksızın ertelenecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ve vergiler kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAMA ŞARTI VAR

Kredileri ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Aksi durumu tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

TALEP EDENLERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde Halkbank tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.