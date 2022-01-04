Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredi faizlerine indirim

Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapılması ve kaybolmaya yüz tutmuş bazı iş kollarında ise kredinin faizinde yüzde 100 indirim desteği getiren karar yayınlandı.

Esnaf ve sanatkarların kredi kefalet kooperatiferi aracılığı ile düşük faizle aldığı kredilerde geri dönüşlerin yolunu açmak ve esnafı ranatlatmak için faiz indirimi kararı uygulamaya konuluyor.

ESNAFLARIN ALDIĞI KREDİNİN FAİZİNİN YÜZDE 50'Sİ DÜŞÜLECEK

Türkiye ve KKTC'de esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024 yılına kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak.

1 OCAK 2022 -31 ARALIK 2024 TARİHLERİ ARASINDA YÜZDE 50 FAİZ İNDİRİMİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yılına devreden krediler için 1 Ocak 2022 -31 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

GELENEKSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL DEĞERİ OLAN MESLEKLERDE KREDİLER İÇİN YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ

Bazı iş kollarında ise faiz indirimi yüzde 100 olacak.

El dokuma, bakır işleme, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve esnaf muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkara bu kapsamda kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde100 faiz indirim oranı uygulanması öngörülüyor.

EN AZ BİR YILLIK USTALIK BELGESİNE SAHİP OLAN VE SON BİR YIL İÇİNDE İŞLETME KURAN GİRİŞİMCİ

Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

SON BİR YIL İÇİNDE FAALİYETİNİ SONLANDIRANLAR KAPSAM DIŞI

Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.

30 BİN LİRAYA KADAR KREDİLERDEN DEVREDENLERE YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ

Karar kapsamında esnaf ve sanatkârlara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.