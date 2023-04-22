Esnaf ve sanatkarlar kendi EYT'sini istiyor Esnaf ve sanatkarların çatı örgütü TESK'in dile getirdiği emeklilik çalışma yılının 9 bin iş gününden 7 bin 200 prim gününe çekilmesi konusu tekrar gündeme getirildi.

AA

Türkiye'de farklı emeklilik kollarında farklı uygulamalar söz konusu. Yeni düzenlemeler bu nedenle tüm birimleri kapsamıyor ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) uzun süredir buna bir itirazı var.

Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanmak istiyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın müjdeli haber beklediğini dile getirdi.

"Norm birliğinde eşitliğin sağlanması isteniyor"

Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber, özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli.

"Tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli"

Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması ve staj süresinin emeklilik için sayılması gerektiğini de belirten Palandöken, şunları kaydetti: