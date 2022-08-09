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    Esnaf zincir marketlerle rekabet için yasal düzenleme bekliyor

    Esnaf, uzun zamandır çıkacak olan zincir market yasasına odaklanmış durumda. Bu yasaya göre artık AVM'ler, şehrin içine ve her sokak arasında kurulamayacak.
    • 09.08.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 16:46
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    Esnaf zincir marketlerle rekabet için yasal düzenleme bekliyor

    Esnaf, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olduğu için sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enflasyon nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Daha önce de zincir marketlerle ilgili yasa beklentisi taşıyan esnaf, içinde bulunduğu şartlar gereği bu konuda daha da hassas.

    Esnafın zincir marketlerle mücadele etmesi için yasa beklentisi var

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın zincir marketlerle rekabet edebilmesi için yasal düzenleme gerektiği konusunu tekrar gündeme getirdi.

    TESK Başkanı Palandöken, Kilis'te yasa beklentisini tekrarladı

    DHA'nın haberine göre, Bendevi Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne yaptığı ziyarette, esnafın zincir marketlerle adil şekilde rekabet edebilmesi için yasal düzenlemenin getirilmesi gerektiğini söyledi.

    Esnaf zincir marketlerle rekabet için yasal düzenleme bekliyor #1

    "Nefes kredisi gerek"

    Esnafın zorlandığını ve sıkıntılarını aşabilmesi için nefes kredisine ihtiyaç duyduğunu da anlatan Palandöken, "Esnafımızın artık dijital dünyaya ayak uydurması gerekiyor. Malumunuz rakip çoğaldı. Getir, götür gibi motosikletli ekipler var ve internet üzerinden satışlar yapılıyor. Bizlerin de buna entegre olmamız ve bu sisteme ayak uydurmamız lazım. Bu konuda konfederasyon olarak önemli gelişme sağladık. Bu sistem içerisinde dijital dünyada yeni nesil esnafın yetişmesini sağlayacağız." dedi.

    Esnaf zincir marketlerle rekabet için yasal düzenleme bekliyor #2


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