Esnafa mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dair bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

"ÖDEMELER DÜN İTİBARIYLA BAŞLADI"

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.