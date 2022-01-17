Koronavirüs salgınında şirketler çalışanlarını evlere gönderirken, sahada çalışmak zorunda olan esnaflar bu ayrıcalıktan yoksun.

Çaycısından pazarcısına kadar esnaf da koronavirüs salgınında diğer iş kollarında olduğu gibi evlerinden çalışmak istiyor ancak bu onlar için çok lüks.

Esnek çalışma modelini uygulayan şirketler yeniden uzaktan çalışma modeline geçti. Şirket çalışanları evden çalışırken esnaf, dükkanında işine devam ediyor.

Koronavirüste yeni varyantı "Omicron" ile birlikte günlük vakalarının 60 bine yaklaşmasıyla Türkiye'de bazı sektörlerde evden çalışmaya geçildi.

ÖZEL SEKTÖR EVE, ESNAFLAR İŞİNİN BAŞINA GEÇTİ

Bankacılık, telekomünikasyon, medya ve bir çok sektörü evden çalışmaya geçerken, esnaflar ise işlerinin başında dükkanında çalışmaya devam ediyor.

Esnaflar, evden çalışma gibi bir sistemin kendileri için mümkün olmadığını söylüyor.

Esnaflara evden çalışma yok VİDEO

“EVDEN ÇALIŞMA FIRSATIMIZ OLSAYDI İSTERDİK”

İşlerinden dolayı evden çalışma gibi bir imkanlarının olmadığını ifade eden lokanta çalışanı Ümit Aktepe, “Yaptığımız işi evden müşterilere sunma gibi bir imkanımız olmadığı için mecburen gelip iş yerimizden hizmet vermek zorundayız. Eğer evden çalışarak işimizi yapıyor olabilecek bir durumumuz olsaydı tabii ki biz de evden çalışmayı isterdik. Maalesef yerinde hizmet vermek zorundayız.





"BİZ HİZMET SEKTÖRÜYÜZ"

Hizmet sektörü olduğumuz için ortalama 8 ile 10 saat arasında çalışıyoruz. Bir taraftan evde rahat bir şekilde çalışma fırsatı var diğer taraftan sürekli ayakta hizmet vermek var.” şeklinde konuştu.

“EVDEN RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI HERKES İSTER”

Esnaf olarak evden çalışmalarının imkansız olduğunu belirten çay ocağı çalışanı Kahraman Karakuş, “Biz çaycıyız bu yüzden iş yerimize gelip ellerimizle çayımızı dağıtmamız gerekiyor. Eğer evden çalışma imkanımız olsaydı tabii ki isterdik ama böyle bir imkanımız yok.

"GÜNDE 12-13 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Çalışma saatlerimiz 12 ile 13 saat arasında değişiyor. Evden rahat bir şekilde çalışmayı herkes ister biz de isteriz ama imkanımız yok.” ifadelerini kullandı.

“EVDEN ÇALIŞARAK MÜŞTERİLERE HİZMET VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Evden çalışma gibi bir çalışma fırsatlarının olmadığını vurgulayan bakkal Hüseyin Yavuzer, “Şirketler evden çalışabilirler ama esnafların böyle bir imkanı yok. Müşteri genelde gelir ürünlerimizi görerek tadarak satın almak isterler. Evden çalışarak müşterilere hizmet vermemiz mümkün değil. Biz sabah 8'de dükkanımızı açarız akşamda 5-6 gibi kapatırız. İnternet üzerinden satışımız yok. Eminönü pazarında bizim için evden çalışmak mümkün değil.” diyerek sözlerini tamamladı.