Et ve Süt Kurumu firmalara canlı karkas satışı yapacak Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara KDV hariç kilosu 90 liradan satış yapması, et ve et ürünlerinin vatandaşa daha uygun fiyatlarla yansıması beklentisini doğuruyor.

AA Et ve Süt Kurumu (ESK), mayıs sonuna kadar 50 bin baş canlı kesimlik sığırlardan elde edilecek karkasların satışının yapılacağını ilan etti. Firmalara satış yapılacak ESK'nın internet sitesinden yayınlanan duyuruda, kurum tarafından kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara, kesime hazır sığırlardan elde edilecek karkas satışının yapılacağı belirtildi. Fiyatlandırılması, canlı sığırların kilosu üzerinden yapılacak Söz konusu karkas satışların fiyatlandırılması, canlı sığırların kilosu üzerinden yapılacağının kaydedildiği duyuruda, şu bilgilere yer verildi: "Anlaşmalı kesimhanelerde kesim yapılacak" Satış, kesim sonrası elde edilecek karkasları (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) kapsamaktadır. Kesime hazır büyükbaş hayvanlar alıcılar tarafından limandan teslim alınacak ve Kurumumuzla anlaşmalı kesimhanelerde kesimini yaptıracaktır. Canlı kilogramı 90 lira 15-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan satışlar KDV hariç canlı kilogramı 90 lira olup daha sonraki satışlara ait tarih ve fiyat bilgileri kurumun internet sitesinden yayınlanacak. Başvurular 5 Nisan'dan 11 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılacak.