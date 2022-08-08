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    Et ve Süt Kurumu, kuzu toklu alım fiyatı 88 liradan 90 liraya çıkarıldı

    Et ve Süt Kurumu, üreticiyi korumak amacıyla kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını açıkladı.
    • 08.08.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:21
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    Et ve Süt Kurumu, kuzu toklu alım fiyatı 88 liradan 90 liraya çıkarıldı

    Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu toklu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını ve kararın bugünden itibaren geçerli olduğunu duyurdu.

    Üreticinin korunması doğrultusunda karar alındı

    Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kurumun, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde üreticinin alın terinin korunması için bazı tedbirler aldığı hatırlatıldı.

    Kuzu karkas alım fiyatı 88 liradan 90 liraya çıktı

    Bu kapsamda kuzu karkas alım fiyatı, kilogram başına 88 liradan 90 liraya çıkarıldı.

    Perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirim devam

    İç tüketimin artırılması amacıyla da kurumun perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildiği belirtildi.

    Kuzu karkas ihracatı kilo başına 92 lira

    Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatının en az kilogram başına 92 lira olarak belirlendiği açıklandı.

    Piyasada kuzu karkas fiyatı 90-95 liraya yükseldi

    Açıklamada, alınan bu tedbirlerle kuzu karkas fiyatlarının piyasada kilogram başına 85 liradan ortalama 90-95 liraya yükseldiği kaydedildi.

    Toklu alım fiyatları 82 liradan, 90 liraya çıktı

    Piyasa fiyatlarının günlük takip edildiğine işaret edilen açıklamada, ESK'nin bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogram başına 82 liradan, primlerle 90 liraya çıkardığı bildirildi.

    kuzu

    Alınan tedbirler, hem üretici hem de tüketici için

    AA'nın haberine göre, Kurumun açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    "ESK'nın piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirler hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamak içindir. Bu bağlamda, ESK'nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz."


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