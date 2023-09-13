Et ve Süt Kurumu üreticilere cezai işlem uygulanmadığını açıkladı Et ve Süt Kurumu, sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını bildiren bir açıklama yayınladı.

AA

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) "Sözleşmeli Besicilik Projesi" çerçevesinde sözleşmesini iptal eden üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği yönündeki haberlere açıklık getirildi.

ESK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Üreticilerin 30 bin lira ceza ödediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ayrıca Et ve Süt Kurumu, sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını da bildirdi.

"Sözleşmeli Besicilik Projesi'nde üreticilerin mutlak kârlılığı hedefleniyor"

ESK tarafından geçen yıl uygulamaya başlanan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesi'nde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak, mutlak kârlılığın hedeflendiğinin kaydedildi.

"Sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır"

ESK'nın üreticilere ceza uygulandığı yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirttiği açıklama şöyle:

Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)