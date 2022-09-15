Ethereum'daki enerji tüketimini düşüren güncelleme tamamlandı

Kripto paraların üretilirken çok fazla enerji kullandıklarını biliyoruz. Hatta bazı ülkeler, bu nedenle dijital madencilerinin ülke sınırlarında faaliyet göstermelerini yasakladı.

İşte kripto paralardan Ethereum'daki enerji tüketimini ciddi oranda düşüren "Merge" güncellemesi tamamlandı.

Ethereum blok zincirindeki birtakım yapısal güncellemeleri ifade eden ve ağdaki enerji tüketimini yüzde 99'dan fazla düşürecek olan "Merge (birleşme)" güncellemesi gerçekleşti.

Güncelleme enerji tüketimini yüzde 99,95 azaltacak

Ethereum'un paylaştığı verilere göre, işlem gücüne bağlı ödüllendirmeyi rafa kaldıran "Merge" güncellemesi, enerji tüketimini yüzde 99,95 azaltacak. Uzmanlar, "Merge" güncellemesinin, karbondioksit emisyonunu da yılda 35 milyon metrik ton azaltmasını bekliyor.

"Ethereum ekosistemi için büyük bir an"

Ethererum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, "Merge" güncellemesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birleşmenin tamamlandığını belirterek, bunun Ethereum ekosistemi için büyük bir an olduğunu ifade etti.

Birleşmenin gerçekleşmesine yardımcı olan herkesin gurur duyması gerektiğini aktaran Buterin, başka bir paylaşımında bir araştırmacının Merge güncellemesinin elektrik tüketimine olan etkisine dair görüşüne yer verdi. Buna göre, birleşme, dünya çapında elektrik tüketimini yüzde 0,2 azaltacak.

İşlem gücüne bağlı ödüllendirmeyi rafa kaldırdı

Ethereum blokzincirinde, işlem güvenliğini sağlamak için "iş kanıtı" çalışma prensibine dayalı enerji tüketiminin yoğun olduğu bir sistem kullanıyordu. Bu sistemde "madenciler", sahip oldukları bilgisayar gücüyle hesaplama bulmacalarını çözerek yeni işlem bloklarını doğruluyor ve karşılığında ödül olarak "token" kazanıyordu.

Bulmacaları çözmek enerji kaybına neden oluyordu

Bulmacaları çözmenin zamanla zorlaşmasından dolayı daha yüksek işlem gücü gerekiyor ve bu durum enerji tüketimini artırarak çevreyi olumsuz etkiliyordu.

"Merge" güncellemesiyle birlikte, "iş kanıtı" çalışma prensibinden, "hisse kanıtı" sistemine geçiş yapıldı.

"Hisse kanıtı" sistemi, blok zinciri sürdürmek için güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini düşük seviyeye indiriyor. Bu sistemde doğrulayıcı olmak için 32 ETH'nin (anlık değerle 51 bin dolar) sisteme teminat olarak sunulması gerekiyor. Doğrulayıcıların blok zincirdeki defterleri doğru tutma payları, kazanacakları ödülün miktarını etkiliyor.