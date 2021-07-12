Euro
10.2894
-0.03%
Dolar
8.6661
0.09%
Altın
501.75
-0.36%
Borsa
1.378
0%
Bitcoin
297.299
2.00%
EXEN Coin
27.15
2.22%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Etilen polimer uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde

    Atık plastik ithalatında etilen polimer de uygunluk denetimine tabi atıklar listesine eklendi.
    • REUTERS
    • 12.07.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Etilen polimer uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde

    Kamuoyunda dünyadan ülkemize giren atıklarla ilgili yaşanan endişe ithalatın yasaklanması ile son bulsa da bu atıkları hammadde olarak kullanan fabrikalar sıkıntıya girdi. Bu nedenle de bazı atık ürünlerin ithalatına denetim yapılması şartı ile izin verildi.

    PLASTİK İTHALATINA UYGUNLUK ŞARTI GETİRİLDİ

    Geri kazanım ve üretim yapan firmaların hammadde girdisi sorunları yaşamasına neden olan atık plastik ithalatı, uygunluk denetimiyle yapılabilecek.

    Etilen polimer uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde #1

    ETİLEN POLİMER İTHALATI DENETLENEREK YAPILACAK

    Resmi Gazete'de yayınlanan ve çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, etilen polimer ithalatı, uygunluk denetimine tabi atıklar listesine eklendi ve ithali yasak atıklar listesinden çıkarıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir