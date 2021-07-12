Etilen polimer uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde

Atık plastik ithalatında etilen polimer de uygunluk denetimine tabi atıklar listesine eklendi.

Kamuoyunda dünyadan ülkemize giren atıklarla ilgili yaşanan endişe ithalatın yasaklanması ile son bulsa da bu atıkları hammadde olarak kullanan fabrikalar sıkıntıya girdi. Bu nedenle de bazı atık ürünlerin ithalatına denetim yapılması şartı ile izin verildi.

PLASTİK İTHALATINA UYGUNLUK ŞARTI GETİRİLDİ

Geri kazanım ve üretim yapan firmaların hammadde girdisi sorunları yaşamasına neden olan atık plastik ithalatı, uygunluk denetimiyle yapılabilecek.

ETİLEN POLİMER İTHALATI DENETLENEREK YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan ve çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, etilen polimer ithalatı, uygunluk denetimine tabi atıklar listesine eklendi ve ithali yasak atıklar listesinden çıkarıldı.