Etiyopya ve Fas SİHA almak için Türkiye'ye başvuru yaptı

Etiyopya ve Fas SİHA almak için Türkiye'ye başvuru yaptı

Etiyopya ve Fas, Türkiye'den eğitim ve yedek parça hizmeti de dahil olacak şekilde SİHA satın almak için girişimlerde bulundu.

Türkiye'nin gözbebeği yerli ve milli üretim insansız hava araçlarının talipleri her geçen gün çoğalıyor.

Libya'dan Karabağ'a, Suriye'nin kuzeyinden yurt içi operasyonlara kadar kendini ispatlayan Türk yapımı silahlı ve silahsız İHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor.

Uzmanların savaş stratejileri alanında çığır açacak bir gelişme olduğunu sık sık yazılarında belirttiği bu araçlar Türkiye'nin ihracatında da büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Ukrayna ve Polonya'dan sonra birçok ülke SİHA'lar için Türkiye'nin kapısını çalıyor.

ETİYOPYA VE FAS DA SIRAYA GİRDİ

Son olarak bu ülkelere Etiyopya ve Fas da eklendi.

Dört farklı kaynağın verdiği bilgilere göre Etiyopya ve Fas, Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan satın almak için talepte bulundu.

YEDEK PARÇA VE EĞİTİM DE SAĞLANACAK

Konu hakkında resmi bir açıklamada bulunulmazken ismi açıklanmayan bir yetkili anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini söyledi.

SAVUNMA İHRACATI YÜZDE 39 YÜKSELDİ

Türk yapımı bu araçlara ilginin nedeni olarak ise hem kendini kanıtlamış olması hem de İsrail, Çin ve ABD üretimi muadillerine kıyasla daha ucuz olması gösteriliyor.

Diğer yandan iki ülkenin de konu hakkında resmi bir açıklama yapmamasına karşı Türkiye'nin Fas ve Etiyopya'ya yaptığı savunma ve havacılık sektörü ihracatının geçen iki ayda sert bir şekilde yükseldiği görülüyor.

Türkiye'nin Etiyopya'ya savunma ve havacılık sektörü ihracatı bu yılın ilk dokuz ayında keskin artışla 51 milyon dolara yükseldi.

Fas'a aynı dönemde savunma ve havacılık sektörü ihracatı 78.6 milyon dolar olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 402,000 dolardı.

Türk savunma ve havacılık sektörü ihracatı bu yılın ilk dokuz ayında geçen seneye kıyasla %39 yükselerek 2.1 milyar dolar oldu.