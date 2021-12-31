Euro 20 yıldır kullanımda

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmakta olan euro banknot ve madeni paralar, 1 Ocak 2022 itibarıyla 20'nci yılına girecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 19'unun resmi para birimi olan euronun, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar verilmişti.

Euro, 1 Ocak 2002'de ise banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürüldü. Bu tarihten itibaren euro, günlük işlemlerde kullanılmaya başlandı.

EURO KULLANAN ÜLKELER

Halihazırda euroyu; Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19 AB üyesi ülke kullanıyor.

EURO BÖLGESİ'NİN PARA BİRİMİ

"Euro Bölgesi" olarak adlandırılan bu ülkelerin para politikası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından yürütülüyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak euroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

EURO 340 MİLYON KİŞİNİN PARASI

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euroyu, Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişi kullanıyor.

Euro; "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "avro" olarak da adlandırılıyor. Euronun farklı renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 çeşit banknotu bulunuyor.

Ayrıca, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 euro metal para olarak kullanılıyor.

500 EURO BASILMIYOR

ECB, 2019 yılında 500 euroluk banknotların basımını durdurulmasına karar verdi. Kararın alınmasında terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele ön plana çıktı.

Söz konusu 500 euroluk banknotların basımının durdurulmasına karşın halen geçerli. Günlük yaşam ve alışverişte kullanılamayan 500 euroluk banknotlar, banka hesaplarına yatırılabiliyor ve bankalardan değiştirilebiliyor.

BANKNOT TASARIMI DEĞİŞECEK

ECB, 20 yıldır tedavülde olan euro banknotlarını 2024'e kadar yeniden tasarlamayı planlıyor. Yeniden tasarım süreci, Euro Bölgesi'ndeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlayacak.