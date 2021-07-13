Euro 2020 şampiyonluğu İtalya ekonomisine 4 milyar euro kazandıracak

İtalya, futbolda Euro 2020 şampiyonu olmasını coşku ile kutlarken, bu hareketlilikle yapılacak harcamanın boyutlarının ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'a göre, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final mücadelesinde kupayı evine götüren İtalya'nın, bu galibiyetle ekonomik anlamda da "iyi bir skor" elde etmesi, gayri safi milli hasılasını 4 milyar euro artırması bekleniyor.

HEM HARCAMA HEM DE GELECEK PRESTİJİN KAZANCI ARTACAK

Final karşılaşmasına katılmak bile yiyecek-içecek, konaklama, perakende sektörleri kanalıyla her iki ülke gayri safi milli hasılasına önemli katkıda bulunurken kupanın getirdiği prestijin İtalya ekonomisine kısa vadede 4 milyar euro değer katması bekleniyor.

KAZANMANIN MOTİVASYONU HARCAMALARI ARTIRACAK

Koronavirüs nedeniyle sosyalleşme fırsatlarının azalması ve uzun bir sokağa çıkma yasağının ardından gerçekleşen şampiyonanın tüketici güvenini artırdığı tespit edilirken, bunun harcamalara da yansıdığı görüldü. İtalya'nın zaferiyle yükselişe geçen motivasyonun, özellikle yiyecek ve içecek, alkol ve tütün, ev eşyaları ve hizmetleri, ulaşım, eğlence, kültür ve misafirperverlik harcamalarında artış sağlayacağı tahmin ediliyor.

TOPLAMDA 59 MİLYON EUROLUK GELİR

Ayrıca bu şampiyonluğun, İtalya’nın kültür, kültürel miras, spor alanında mevcut ülke algısını, turizm gücünü olumlu yönde etkileyeceği öngörülürken, sponsorluk gelirlerine de ilave 13 milyon euroluk gelir sağlaması ve bunun toplamda 59 milyon euroya çıkması bekleniyor.

Oyuncu ve menajerlerin de karlı çıkması, İtalya ekibin alacağı 24 milyon sterlin primi paylaşmaları öngörülüyor.