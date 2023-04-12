Euro Bölgesi bankalarından piyasaları yatıştıracak gelişme! Sermaye ve karları artıyor ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan banka krizinin etkileri piyasalara yön vermeye devam ederken Euro Bölgesi'nde faaliyet gösteren bankaların sermaye ve kârlarının artması olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), araştırmasına göre, Euro Bölgesi bankaları, tahsil edilemeyen alacaklarını azalttı.

ECB, 2022'nin son çeyreğine ilişkin denetimdeki bankaların sermaye, öz kaynak kârlılığı ve sorunlu kredileri ile ilgili istatistikleri açıkladı.

Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranları açıklandı

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki bankaların mali gücünün temel ölçütü olan Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı (Tier 1) geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14,74'ten yüzde 15,27'ye çıkarak yasal sermaye oranının üzerine ulaştı.

Söz konusu oran, İspanya'daki bankalarda ortalama yüzde 12,6 olurken, Estonya'daki bankalarda yüzde 22,86 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ECB tarafından denetlenen en büyük bankaların öz kaynak kârlılığı ise yüksek faiz oranlarının bankaların kredi marjlarını artırmasıyla yüzde 7,55'ten yüzde 7,68'e çıktı. Bu oran, bu tür istatistiklerin tutulmaya başladığı 2015'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. 2021'in son çeyreğinde bu oran, yüzde 6,70 olmuştu.

Euro Bölgesi bankalarında sorunlu kredilerin oranı, tüm zamanların en düşük seviyesinde

Euro Bölgesi bankalarında sorunlu kredilerin oranı, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,28 (339 milyar euro) ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

ECB, yüksek enflasyon karşısında Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını 350 baz puan gibi rekor oranda artırırken, bu durumun kredi geri ödemelerinde zorluk yaşanabileceği endişesine neden olduğu belirtildi.