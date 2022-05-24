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    Euro Bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi geriledi

    Bugün küresel piyasalarda bileşik satın alma yöneticileri endeksi verileri bekleniyordu. İlk veri Euro Bölgesi'nden geldi. Euro Bölgesi bileşik PMI mayıs ayında 54,9'a indi.
    • 24.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:17
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    Euro Bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi geriledi

    Ülkelerin ekonominin durumu hakkında gösterge olarak kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü Euro Bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), yaşam maliyetlerindeki artışın tüketici harcamalarını düşürmesiyle mayıs ayında 54,9 ile beklentilerin altında açıklandı.

    50'nin üzerindeki veri büyümeyi simgeliyor

    Euro Bölgesi'nden gelen veri düşüşe işaret etse de büyümeye beklentilerini törpülemedi. Çünkü endekste 50 puanın üstü büyümeye, altı ise küçülmeye işaret ediyor.

    İmalat PMI, 55,5'den 54,4'e düştü

    İmalat PMI mayıs öncü verisine göre nisan ayındaki 55,5 seviyesinden 54,4'e geriledi. Euro Bölgesi'nde ham madde sıkıntıları imalat sektöründeki büyümeyi olumsuz etkiledi. Yaşanan gerileme beklentilerin altında gerçekleşti.

    Reuters'un haberine göre; hizmetler sektörü alt endeksi mayıs ayında 57,7'den 56.3'e geriledi ve 57,5 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.

    PMI


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