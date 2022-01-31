Euro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranları yükseldi. Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,2 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayınladı.

EURO BÖLGESİ DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 0,3 BÜYÜDÜ

Euro Bölgesi ekonomisi, koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştığı 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in dördüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 4,6 yükseldi.

AB'DE DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE EKONOMİK BÜYÜME ARTTI

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8'lik artış gösterdi.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 2,2, Almanya'da 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,1 düştü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Avusturya'da yüzde 2,2, Almanya'da 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,1 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2 arttı.

Söz konusu oran önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 1,4, Fransa'da 5,4, İtalya'da 6,4 ve İspanya'da yüzde 5,2 yükseldi.