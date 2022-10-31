Euro Bölgesi, ekim enflasyonu yüzde 10,7 oldu

Eurostat, Euro Bölgesi'nin ekim ayı enflasyonunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi Eurostat'ın tahminine göre, Euro Bölgesi aylık yüzde 1,5 artarken; yıllık olarak da eylülde yüzde 9,9 olan enflasyonu Ekim 2022'de yüzde 10,7'ye çıktı.

Euro Bölgesi'nin enflasyonu rekor tazeledi

Euro Bölgesi enflasyonu ekim ayında tırmanışını sürdürerek rekor tazeledi. Bölge ekonomisinde büyümenin de ivme kaybetmesi resesyon endişelerini güçlendirdi.

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