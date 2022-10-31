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    Euro Bölgesi, ekim enflasyonu yüzde 10,7 oldu

    Eurostat, Euro Bölgesi'nin ekim ayı enflasyonunu açıkladı.
    • 31.10.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:09
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    Euro Bölgesi, ekim enflasyonu yüzde 10,7 oldu

    Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi Eurostat'ın tahminine göre, Euro Bölgesi aylık yüzde 1,5 artarken; yıllık olarak da eylülde yüzde 9,9 olan enflasyonu Ekim 2022'de yüzde 10,7'ye çıktı.

    Euro Bölgesi'nin enflasyonu rekor tazeledi

    Euro Bölgesi enflasyonu ekim ayında tırmanışını sürdürerek rekor tazeledi. Bölge ekonomisinde büyümenin de ivme kaybetmesi resesyon endişelerini güçlendirdi.

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