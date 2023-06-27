Euro Bölgesi ekonomik girdi için turizme bel bağladı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Euro Bölgesi'ni kış durgunluğundan çıkarmaya başladığını bildirdi. Euro bölgesi için artık derin bir resesyon beklenmiyor.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), dezenflasyonun Euro Bölgesi'ni kış durgunluğundan çıkarmaya başladığını bildirdi.

Bu konuda da yaz turizmden beklenti büyük.

Kuruluştan yapılan açıklamada, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefine 2025 yılına kadar geri döndüğü öngörülmüyor.

Buna rağmen açıklamada, güçlü iş gücü piyasası, mali önlemlerin etkileri ve daha fazla faiz artışı olasılığıyla bölge ekonomisine ilişkin büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,6'ya çıkarıldığı belirtildi.

İlk normal turizm sezonu yaşanacak

Enflasyondaki düşüş ve koronavirüs salgınından bu yana ilk normal turizm sezonu sayesinde Avro Bölgesi'nin ikinci ve üçüncü çeyrekte stagflasyondan çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bununla birlikte diğer salgın sonrası ters rüzgarların azaldığı ve yüksek faiz oranlarının talebi azalttığı ifade edildi.

Yüksek faizler İngiltere ekonomisinin büyümesini kısıtlayacak

Öte yanda S&P'den yapılan bir diğer açıklamada, para politikası sıkılaşmasından kaynaklanan artan baskının İngiltere ekonomisinde büyümeyi giderek daha fazla kısıtlayacağı bildirildi.

Açıklamada, bunun en azından bir kısmının devam etmesinin ancak yüksek faiz oranları nedeniyle 2023'te çok az iyileşmenin beklendiği aktarıldı.