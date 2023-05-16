Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü Eurostat, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte arttı.

Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2023'ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde GSYH yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 arttı.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 3, İrlanda'da yüzde 2,7, Hollanda'da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı.

AB 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranları

Eurostat, Avrupa Birliği (AB) 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri de güncelledi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 artış gösterdi.

Litvanya'da büyüme yüzde 3 azaldı

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 3, İrlanda'da yüzde 2,7, Hollanda’da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı. Almanya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,2, İtalya ve İspanya'da yüzde 0,5 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Litvanya'da yüzde 3,6, Macaristan'da yüzde 1,1, Çekya'da yüzde 0,2 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,8 artış kaydetti.

Beklenti

Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 1,3 büyümesi yönündeydi.