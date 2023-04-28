Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayınladı.

Bugün küresel piyasaların en fazla merak ettiği veri yayınlandı. Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.

İlk çeyrek verileri piyasa beklentilerinin altında

Piyasa beklentileri çeyrek bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 1,4 büyümeydi. Böylece, son veriler piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İlk çeyrekte AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH yüzde 0,3 yükseldi

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.

İlk çeyrek büyümesi Almanya'da sabit kaldı

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 2,7, Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı. Almanya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,2 İtalya ve İspanya'da yüzde 0,5 arttı.

İlk çeyrekteki yıllık büyüme

Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,8 yükseldi.