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- Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,8 büyüdü
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,8 büyüdü
Bugün küresel piyasaların beklediği en önemli veri açıklandı. Savaşın gerçekleştiği Avrupa'da ekonomik büyüme rakamları bekleninin üzerinde geldi.
- 16.09.2022 - 12:37
- Güncelleme : 16.09.2022 - 12:43
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu (Eurostat) verileri Euro Bölgesi'nde gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret etti.
Euro Bölgesi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti
Eurostat'ın Euro Bölgesi GSYH'ına ilişkin öncü verisi yüzde 0,6 büyüme şeklindeydi. Reuters anketine katılan ekonomistler ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,6 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.
Yıllık bazda büyüme yüzde 4,1 oldu
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin yıllık bazda yüzde 3,9 büyüme yaşandığına işaret edeceğini tahmin ediyorlardı. Yıllık bazda GSYH yüzde 4,1 büyüme ile yüzde 3,9 seviyesindeki öncü verinin üzerinde açıklandı.