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    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,8 büyüdü

    Bugün küresel piyasaların beklediği en önemli veri açıklandı. Savaşın gerçekleştiği Avrupa'da ekonomik büyüme rakamları bekleninin üzerinde geldi.
    • 16.09.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 12:43
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    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,8 büyüdü

    Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu (Eurostat) verileri Euro Bölgesi'nde gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret etti​.

    Euro Bölgesi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti

    Eurostat'ın Euro Bölgesi GSYH'ına ilişkin öncü verisi ​yüzde 0,6 büyüme şeklindeydi. Reuters anketine katılan ekonomistler ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,6 büyüyeceğini​ tahmin ediyorlardı.

    Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,8 büyüdü #1

    Yıllık bazda büyüme yüzde 4,1 oldu

    Reuters anketine katılan ekonomistler verinin yıllık bazda yüzde 3,9 büyüme yaşandığına işaret edeceğini tahmin ediyorlardı. Yıllık bazda GSYH yüzde 4,1 büyüme ile ​​yüzde 3,9 seviyesindeki öncü verinin üzerinde açıklandı.​


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