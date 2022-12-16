Petrol
79.31
-2.34%
Euro
19.8369
0.08%
Dolar
18.6481
0.02%
Altın
1.069
0.43%
Borsa
5213
0.46%
Bitcoin
323.610
-3.27%
BTXN Coin
5.94
13.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Euro Bölgesi, kasım ayı enflasyonu 10,1 oldu

    Eurostat tarafından Euro Bölgesi'nde kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi aktarıldı. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10 olarak beklenirken yüzde 10,1 olarak ölçüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Euro Bölgesi, kasım ayı enflasyonu 10,1 oldu

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nin enflasyonu yüzde 10,1 olurken, Avrupa Birliği'nin (AB) enflasyonu ise 11,1 olarak gerçekleşti.

    Euro Bölgesi'nde aylık değişim ise yüzde - 0,1 olarak ölçüldü.

    Avrupa'da enflasyon gerilemeye başladı

    Euro Bölgesi'nin enflasyonu bir ay önce 10,6 idi. Böylelikle veri 0,5 oranında düşmüş oldu.

    AB'nin enflasyon verisi ise geçen ay 11,5 idi. Böylelikle AB'nin enflasyonunda da 0,4 oranında bir düşüş yaşandı.

    Euro bölgesi, Avrupa Birliği’nde para birimi olarak avroyu kullanan Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Avusturya ve Belçika gibi 19 ülkeden oluşuyor.

    Euro Bölgesi, kasım ayı enflasyonu 10,1 oldu #1

    Euro Bölgesi ülkelerinin enflasyonlarına bakıldığında en yüksek verinin yüzde 23,1 ile Macaristan'da kaydedildiği görülüyor.

    enflasyon


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Suzuki Vitara Hibrit aralık ayı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi
    Otomobil

    Suzuki Vitara Hibrit aralık ayı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

    Sakarya'da camilere 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyor
    İç Haber

    Sakarya'da camilere 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyor

    Görüş Bildir