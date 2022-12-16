Euro Bölgesi, kasım ayı enflasyonu 10,1 oldu

Euro Bölgesi, kasım ayı enflasyonu 10,1 oldu

Eurostat tarafından Euro Bölgesi'nde kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi aktarıldı. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10 olarak beklenirken yüzde 10,1 olarak ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nin enflasyonu yüzde 10,1 olurken, Avrupa Birliği'nin (AB) enflasyonu ise 11,1 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde aylık değişim ise yüzde - 0,1 olarak ölçüldü.

Avrupa'da enflasyon gerilemeye başladı

Euro Bölgesi'nin enflasyonu bir ay önce 10,6 idi. Böylelikle veri 0,5 oranında düşmüş oldu.

AB'nin enflasyon verisi ise geçen ay 11,5 idi. Böylelikle AB'nin enflasyonunda da 0,4 oranında bir düşüş yaşandı.

Euro bölgesi, Avrupa Birliği’nde para birimi olarak avroyu kullanan Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Avusturya ve Belçika gibi 19 ülkeden oluşuyor.

Euro Bölgesi ülkelerinin enflasyonlarına bakıldığında en yüksek verinin yüzde 23,1 ile Macaristan'da kaydedildiği görülüyor.