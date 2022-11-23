Euro Bölgesi PMI endeksinde artış yaşandı

S&P Global'e göre, Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyeti ölçmekte kullanılan göstergelerden biri, kasım ayında beklenmedik bir şekilde arttı.

S&P Global'e göre Euro Bölgesi PMI endeksi, beklentilerin aksine 17,3'ten 47,8'e artarak bölgedeki ekonomik gerilemenin hafifleyebileceğine işaret etti.

Euro Bölgesi işletmeleri, rekor enflasyonun soğuması ve gelecekteki üretim beklentilerinin iyileşmesiyle, bölgenin ekonomik çöküşünün hafifleyebileceğine dair geçici işaretler görüyor.

Bu veriyle birlikte gerileme daha düşük olabilir

Kurumun tahmini, 19 ülkeden oluşan bölgede bir durgunluğun devam ettiğini kesin olarak belirtmesine rağmen, gerilemenin daha önce tahmin edilenden daha hafif olabileceğini beklentisin doğuruyor.

Almanya'da, fabrikalardaki satın alma müdürleri, tedarik varlığında bir iyileşme ve girdiler için daha kısa teslimat süreleri bildirdi.

Özel sektör üretimi ise, art arda beşinci ayında daralırken Fransa’da şubat 2021’den bu yana ilk kez daralma yaşandı.

Endeks en az 50 olmalı

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi bir önceki ayki veri olan 47,3'ten Kasım'da 47,8'e yükseldi. Endeksin 50 üzerine çıkmasının büyümeye işaret ettiği belirtiliyor.

Durgunluk olası görünüyor ancak en son veriler gerileme ölçeğinin şiddetli olmayabileceğine işaret ediyor

S&P Global ekonomisti Chris Williamson verilerle ilgili, "İmalatın endişe verici derecede ciddi bir gerileme içinde olduğu ve hizmet sektörü faaliyetinin de hâlâ yoğun baskı altında olduğu açık. Bu nedenle, bir durgunluk olası görünüyor ancak en son veriler gerileme ölçeğinin daha önce korkulduğu kadar şiddetli olmayabileceğine dair umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de gerilemenin 2023'te kötüleşmesi bekleniyor

İngiltere endeksi de özel sektör faaliyetlerinde devam eden bir daralmaya işaret ederken, verideki 48,3'e olan hafif artış, ekonomistlerin beklediği 47,5'e düşüşün üzerindeydi. S&P Global, İngiltere ekonomisinin durgunlukta olduğu konusunda uyardı ve gerilemenin gelecek yıla doğru kötüleşmesi bekleniyor.

Siparişler kasım ayında sert düşmeye devam ediyor

Euro Bölgesi siparişleri kasım ayında sert şekilde düşmeye devam ederken ve bunun sonucunda istihdam artışı ılımlı bir seviyeye gelirken, devam eden sıcak hava önümüzdeki aylarda enerji kıtlığına ilişkin bazı korkuların ve fiyat artışlarının hafiflemesine neden oldu.