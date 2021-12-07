Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisinin koronavirüs tedbirlerinin gevşediği üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 büyüdüğü açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini paylaştı.

Euro Bölgesi ekonomisi, koronavirüs tedbirlerinin gevşediği üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 büyüme gösterirken; Almanya yüzde 1,7, Fransa yüzde 3, İtalya yüzde 2,6 ve İspanya yüzde 2 büyüme kaydetti.

BÜYÜME VE İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANDI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini aktardı.

Buna göre, AB'de mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıl (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 2,1, 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 4,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde de GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 yükseldi.

FRANSA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3 BÜYÜDÜ

Söz konusu dönemde önceki çeyreğe kıyasla Almanya yüzde 1,7, Fransa yüzde 3, İtalya yüzde 2,6 ve İspanya yüzde 2 artış yaşadı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya yüzde 2,6, Fransa yüzde 3,3, İtalya yüzde 3,9, İspanya yüzde 2,7 büyüme gösterdi.

AB ve Euro Bölgesi'nde istihdam, 2021'in üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 2,1 arttı.